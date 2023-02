Groen Diest bedankt treinreizigers met ‘Valentrein’

Scherpenheuvel Groots spektakel over de Grootste Belg strijkt neer aan basiliek van Scherpen­heu­vel: “Voor mij is Damiaan gewoon een rockster”

De Grootste Belg aller tijden krijgt zijn eigen musical aan de basiliek van Scherpenheuvel. We hebben het uiteraard over de Heilige Damiaan van Molokai, in onze contreien ook gekend als Jozef De Veuster. Leuk gegeven: de 11-jarige Siebe Pulinx uit Bonheiden speelt jonge ‘Jefke’ De Veuster terwijl ‘Thuis’-slechterik Pieter Jan De Paepe de rol van Pater Damiaan mag vertolken.