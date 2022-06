Gratis shuttlebus op zaterdag 11 juni

Diest Diest reikt Toeganke­lijk­heids­prijs uit aan drempelver­la­gen­de projecten

De stad Diest reikt op 16 juni in samenwerking met de G-krachtraad de Toegankelijkheidsprijs uit. De bedoeling is om initiatieven te belonen die de stad toegankelijker maken voor iedereen én om toekomstige projecten aan te moedigen. Diest streeft ernaar een stad te zijn die toegankelijk is voor iedereen. Om initiatieven aan te moedigen die daartoe bijdragen, reikt de stad dit jaar in samenwerking met de G-krachtraad de Toegankelijkheidsprijs uit.

