Gewijzigde openingsuren callcenter van vaccinatiecentrum Webbekom

voetbal derde nationale B Dylan Goulding en KFC Diest focussen nog op de top drie: “We moeten er blijven in geloven”

In derde nationale B putte KFC Diest onlangs weer nieuwe moed uit de 2-1-zege tegen Betekom, waarna het vorige week erop of eronder was op het veld van RC Mechelen. Daar ging het Warandeteam met 2-1 onderuit, waardoor er zaterdagavond thuis tegen FC Berlaar-Heikant waarschijnlijk niets meer op het spel staat. Of toch?

24 maart