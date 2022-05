Geslaagde eerste editie van Urban Run KSD

Leuven/Hageland Van ‘back to basics’ tot ‘zonder zakske’: in deze 7 winkels in Leuven en het Hageland winkel je verpak­kings­vrij

Mei Plasticvrij, dat is een hele maand proberen om geen of zo weinig mogelijk plastic afval te verzamelen. In heel wat winkels kan je niet anders dan verpakkingen mee naar huis zeulen. Daarom ging onze redactie op zoek naar zeven zaken in Leuven en het Hageland waar ze zich bewust zijn van de problematiek. In deze winkels doen ze het zonder verpakkingen of kijken ze niet vreemd op als jij je eigen doosjes meebrengt.

