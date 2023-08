Vlaamse film en debuteren­de regisseurs worden in de kijker gezet tijdens Beringse Dorpscine­ma

Tussen 1 en 10 september kan je in Beringen genieten van een gratis openluchtfilm tijdens de Dorpscinema. Gedurende vijf avonden worden aanwezigen getrakteerd op een film van eigen bodem op een idyllische locatie in de stad: “De films hebben een link met de gekozen locatie of activiteiten in de buurt”, licht cultuurschepen An Moons (VOLUIT) toe.