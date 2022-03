Gemeenteraad keurt motie goed tegen provincieplannen om zwembad Halve Maan te sluiten

De provincieraad zal zich op 22 maart beraden over de heroriëntering van de waterrecreatie in de provinciedomeinen van Huizingen, Diest en Kessel-lo. De gemeenteraad van Diest betreurt dat de provincie daarbij een sluiting van het zwembad overweegt en keurde daarom tijdens een extra gemeenteraad op zaterdag 19 maart een motie tegen de plannen goed. De motie werd gezamenlijk ingediend door DDS, Groen Diest, Open Diest en Vooruit Diest.

“Met deze motie willen we namens de volledige gemeenteraad en de Diestse inwoners ons ongenoegen uiten over de plannen van de provincie om het zwembad van de Halve Maan binnen enkele jaren te sluiten,” vertelt voorzitter van de gemeenteraad, Erwin Jennes. “We vragen de provincie om ecologische alternatieven voldoende onderbouwd te onderzoeken vooraleer van een heroriëntering te spreken, waarbij een sluiting de enige optie blijkt.”

Ecologische alternatieven

In 1977 werd de Halve Maan door de stad Diest overgedragen aan de provincie om er een regionale trekpleister voor dagtoerisme van te maken. Daar is ze in geslaagd. De Halve Maan staat ondertussen al meer dan 45 jaar bekend om zwemmen in openlucht. De provincie investeerde ook al die jaren in de openluchtzwembaden, waarvoor de gemeenteraad zeer dankbaar is. Zo opende er in 2017 nog een nieuwe waterspeelzone.

“Recent werd ook nog een hekkenwerk rond het volledige zwembad opgetrokken, om de coördinatie en de veiligheid op het domein verder te bevorderen. We zijn dan ook verwonderd dat zelfs na deze recente investeringen, men nu tot ieders verbazing een volledige sluiting overweegt over enkele jaren,” klinkt het.

De gemeenteraad heeft begrip voor de hoge uitbatingskost die gepaard gaat met een zwembad. Enkele jaren geleden (2019) knoopte de stad nog gesprekken aan om de bouw van één binnen- en buitenzwembad te onderzoeken op de Halve Maan.

“Dat liep toen onder meer spaak op het feit dat de provincie een véél groter aantal bezoekers wilde aantrekken. Evenals bedenkingen over de integratie met een groter overdekt sportcomplex voor indoor zaalsporten op dezelfde locatie. Maar nu schroeft de provincie zijn ambitie om zwemmers aan te trekken helemaal terug?”

Veel andere provinciedomeinen werken met een strandzone en zwemvijver. De stad vraagt de provincie daarom om ook deze ecologische alternatieven te onderzoeken, zodat buitenzwemmen behouden kan blijven op de Halve Maan en zelfs een samenwerking met de stad Diest en andere gemeenten te overwegen.

Missie, visie en waarden omzetten in de praktijk

Een nieuwe Facebookgroep tegen de sluiting heeft in enkele dagen tijd al bijna 2500 sympathisanten verzameld. Voor veel mensen is het openluchtzwembad een leuk, lokaal en betaalbaar stukje plezier in de zomer. Zo vervult de provincie haar sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het openluchtzwembad sluiten, is dus geen goed plan.

“Vooral voor kwetsbare mensen die bijvoorbeeld op een klein appartement leven of voor wie een vakantie in het buitenland helemaal niet evident is. We merken ook dat veel mensen het mentaal moeilijk hebben, zeker na de coronacrisis. Mensen komen naar het zwembad op de Halve Maan om even te ontspannen en te genieten,” gaat Jennes voort.

Verder beklemtoont de Diestse gemeenteraad ook de missie, visie en waarden van het provinciebestuur. Zoals de provincie zelf schrijft, heeft zij “de ambitie om zich verder te ontwikkelen als een economisch sterke, internationaal gerichte en duurzame regio. Het provinciebestuur werkt hiervoor een innovatief en efficiënt beleid uit. Ze doet dit samen met de gemeenten, organisaties en burgers.” Dit is volgens de gemeenteraad het uitgelezen moment voor het provinciebestuur om haar eigen opgelegde missie, visie en waarden om te zetten in de praktijk.