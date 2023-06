Gemeenteraad Diest keurt bestek goed voor vernieuwing Sportpark Warande

Parking Den Amer duurzaam uitgebreid: “Er kunnen 240 auto’s staan”

De parking van cultuurcentrum Den Amer is klaar. De stad Diest heeft het terrein deels laten ontharden en aangekleed met meer groen. Er is ook een zone voor elektrische wagens voorzien. De parking is zo duurzaam uitgebreid, er kunnen maar liefst 240 auto’s staan. De parking in- en uitrijden kan voortaan enkel nog via de Kluisbergstraat.