Gemeente zet rem op plannen sportpark Warande na technische fout: “Niets te maken met motie van oppositie”

DiestHet stadsbestuur van Diest heeft beslist om de procedure voor het Sportpark Warande tijdelijk in te trekken wegens een technische fout. In de initiële plannen was er sprake van een 200 meterpiste, ruim onvoldoende voor de atletiekvereniging ROBA. Oppositiepartij N-VA diende een motie in om die plannen alsnog te wijzigen. “Die motie werd afgekeurd door de meerderheid, maar krijgt nu toch gevolg”, klinkt het bij N-VA.

De plannen van sportpark Warande werden goedgekeurd op de gemeenteraad van maandag 25 april. In de initiële ‘projectdefinitie’ - een lastenboek waarmee het bestuur op zoek gaat naar investeerders - die de stad voorstelde rond het sportpark Warande was er sprake van een 200 meter-atletiekpiste. Dat was ruim onvoldoende voor de atletiekclub die er haar activiteiten heeft en ondertussen meer dan 250 leden telt. “Onwerkbaar”, zei de Diestse atletiekclub ROBA eerder. De club verzamelde prompt 1.600 handtekeningen in een petitie voor het behoud van een piste van 400 meter. Ze vreesde haar activiteiten uit Diest te moeten verhuizen als het stadsbestuur zijn plannen doorzet. De N-VA diende ook een motie in om de plannen te wijzigen en onder meer een 400 meterpiste te voorzien.

Quote Wij hebben van in het begin gesproken over het minimumpro­gram­ma, dus dat moet er minstens aanwezig zijn. Dat sluit het maximumpro­gram­ma niet uit. Rick Brans (Open Diest), schepen van sport

“Die motie werd door de meerderheid verworpen”, zegt N-VA-fractieleider Frederik Boone. “We zijn het ondertussen wel gewoon dat onze voorstellen van tafel worden geveegd. Maar kijk: amper een maand later trekt het stadsbestuur zijn plannen in, specifiek om de modaliteiten van de atletiekpiste te wijzigen. Ze hebben onze motie dan wel afgekeurd, ze hebben ze wel goed gelezen.”

Overleg met sportverenigingen

“Hopelijk geeft dit de atletiekclub opnieuw perspectief, al blijft het afwachten hoe de definitieve plannen er zullen uitzien.We blijven ons afvragen wat er zal gebeuren met het clubhuis van de tennisvereniging.” Want in het project werd geen clubhuis voorzien. N-VA Diest vraagt het stadsbestuur daarom nogmaals nadrukkelijk om eerst uitgebreid in overleg te gaan met de sportverenigingen alvorens plannen te maken. “Misschien is even gas terugnemen, alles rustig overschouwen en in overleg gaan om dan pas te beslissen een betere optie”, besluit Frederik Boone.

Technische fout

Volgens schepen van sport Rick Brans (Open Diest) gaat het louter om een technische fout. “Wij hebben inderdaad de procedure moeten stopzetten omdat wij een aantal aanvullingen en wijzigingen wilden doen op de bestaande projectdefinitie. Door een technische fout bij het opladen van die aangepaste versie is deze te laat gepubliceerd waardoor we met de termijnen in de problemen kwamen. Het was volgens onze juridische adviseur dan ook beter om onze procedure volledig stop te zetten en deze in september opnieuw op de gemeenteraad te brengen.”

Quote Amper een maand later trekt het stadsbe­stuur haar plannen in, specifiek om de modalitei­ten van de atletiekpi­s­te te wijzigen. Ze hebben onze motie dan wel afgekeurd, ze hebben ze wel goed gelezen Frederik Boone, N-VA-fractieleider

Volgens Brans heeft het dan ook niets te maken met de afgekeurde motie van de N-VA. “Het project gaat gewoon door. Dus ook alle gesprekken die gepland zijn met de verenigingen de komende weken. Op basis van de overlegmomenten die we hebben met onder andere de atletiek zullen we nog kijken wat de beste oplossing zal zijn voor alle verenigingen.”

Ook is er volgens Brans nog geen reden tot paniek wat de afmetingen van de atletiekpiste of het clubhuis betreft. “Wij hebben van in het begin gesproken over het minimumprogramma, dus dat moet er minstens aanwezig zijn. Dat sluit het maximumprogramma niet uit. Het is nog steeds mogelijk dat er extra’s bijkomen. Dat kan gaan van wildwaterbanen tot misschien zelfs extra tennisterreinen, de ideeën zijn vrij, maar het één sluit het ander zeker niet uit. We gaan met alles rekening houden en zoeken naar de juiste oplossing”, aldus Brans.

