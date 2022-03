Gemeente Rotselaar ziet provinciezwembaden niet graag verdwijnen: “De Plas is niet uitgerust om iedereen uit regio zwemwater te geven”

ROTSELAAR/LEUVEN/DIESTBij de gemeente Rotselaar zien ze het verdwijnen van de openluchtzwembaden in Kessel-Lo en Diest tegen 2025 met lede ogen aan. Er wordt gevreesd dat iedereen zich naar recreatiedomein De Plas in Rotselaar zal begeven bij gebrek aan beter.

De gemeente Rotselaar heeft een brief geschreven aan de gouverneur en de leden van de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant met betrekking tot de aangekondigde sluiting van de openluchtzwembaden in Diest en Kessel-Lo. Dat nieuws sloeg bij iedereen in als een bom. “Deze openluchtzwembaden vormen een belangrijke dienstverlening van de provincie en zorgen voor een goede spreiding van het recreatieaanbod in onze regio. De openluchtzwembaden zijn breed toegankelijk voor alle bevolkingsgroepen, ook voor de gezinnen die geen eigen zwembad in de tuin kunnen aanleggen”, klinkt het in de brief.

“ln het kader van het ontwerp van Plan Ruimte Vlaams-Brabant is het bovendien wijs om bepaalde faciliteiten, zoals openluchtzwembaden, publiek te groeperen zodat niet elk gezin een eigen zwembad in de tuin zal moeten aanleggen.” De gedeputeerde verwijst als alternatief voor zwemwater naar De Plas in Rotselaar, maar Rotselaars burgemeester Jelle Wouters (CD&V) en schepen voor Sport Bart Vos (N-VA) hadden dat liever anders gezien.

Geen financiële ondersteuning

“We beseffen dat we hiermee een belangrijke toeristische dienstverlening aanbieden voor de inwoners uit onze provincie. De gemeente Rotselaar baat echter zelf zwemzone de Plas op recreatiedomein Ter Heide uit en dit zonder enige praktische of financiële ondersteuning van de provinciale overheid. We zijn bovendien verbaasd dat we in deze denkoefening van de deputatie op geen enkele manier zijn betrokken. Door de sluiting van de openluchtzwembaden in’Kessel-Lo en Diest wordt algemeen gevreesd dat het aanbod van buitenzwemmen zo wordt ingeperkt dat alle recreanten zich zullen begeven naar natuurdomein Ter Heide in Rotselaar. Deze concentratie is praktisch niet haalbaar”, stellen de schepen en burgemeester en bij uitbreiding heel het Rotselaarse schepencollege.

Quote Dat deze beslissing zonder overleg werd genomen, is dan ook onbegrijpe­lijk. De gemeente Rotselaar neemt haar verantwoor­de­lijk­heid inzake de uitbating van zwemzone de Plas terdege op. Er is geen enkele gemeente die zelf zoveel investeert in een kwalita­tief aanbod van openlucht­zwem­men.

“Dat deze beslissing zonder overleg werd genomen, is dan ook onbegrijpelijk. De gemeente Rotselaar neemt haar verantwoordelijkheid inzake de uitbating van zwemzone de Plas terdege op. Er is geen enkele gemeente die zelf zoveel investeert in een kwalitatief aanbod van openluchtzwemmen. De gemeente Rotselaar ging vorig jaar trouwens ook een nieuwe beheersovereenkomst aan voor 30 jaar inzake de uitbating van de zwemzone. Hoewel de gemeente Rotselaar momenteel dus sterk investeert in de uitbouw van de faciliteiten is zwemzone de Plas niet uitgerust om als alle recreanten voor openluchtzwemmen uit de regio op te vangen. Het openluchtzwemmen zal met de warme zomers en de klimaatverandering steeds meer aantrek krijgen. We begrijpen de beslissing van de deputatie dan ook in geen geval.”

Overleg

Het college van burgemeester en schepenen van Rotselaar vraagt met aandrang aan de deputatie om haar beslissing te herbekijken en de openluchtzwembaden in Kessel-Lo en Diest in de toekomst te blijven uitbaten teneinde een goede spreiding van het recreatieaanbod in onze regio te voorzien. Daarnaast wordt gevraagd voor provinciale ondersteuning voor de uitbating van de crucialé toeristische dienstverlening van zwemzone de Plas. Het college van burgemeester en schepenen hoopt op onderhoud met de Deputatie over de kwestie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.