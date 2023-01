Geen doorgaand verkeer mogelijk in Refugiestraat op 17 januari.

Zichem/Averbode Gezinsbond organi­seert tweede­hands­beurs op 29 januari

Op 29 januari kan je in zaal De Hemmekes in Zichem naar een tweedehandsbeurs voor baby- en kinderspullen. Dat is een initiatief van de Gezinsbond van Averbode en Zichem. Iedereen is welkom om te komen rondsnuisteren. Wie zelf nog iets wilde verkopen, is eraan voor de moeite. De inschrijvingen zijn immers al afgesloten.

