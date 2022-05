Geen afvalophaling op donderdag 26 mei

Leuven BINNENKIJ­KEN in het meest luxueuze kot van Leuven: “De poetsvrouw is inbegrepen in de prijs”

Van de 45.000 studentenkamers die Leuven telt, vormt het aandeel luxekoten een steeds groter stuk van de taart. Boven de nieuwe winkel van C&A in de Bondgenotenlaan, waar de oude cinemazaal was, bezochten we studentenresidentie Rex. Het contrast met het beeld van een doorsnee kot is groot. “Hier zie je geen haastig in elkaar geflanste meubels van IKEA.”

13 mei