Fotografiewedstrijd ‘Van zaaien tot oogsten’ legt boerenleven in Oost-Brabant vast

Provincie investeert meer dan 400.000 euro in nieuwe fietspaden

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 435.125,86 euro voor de aanleg van fietspaden langs de Eugene Coolsstraat en de Berkstraat in Bekkevoort. Op het deel van de Eugeen Coolsstraat, vanaf de Berkstraat tot op de top van de helling, is een nieuw fietspad aangelegd met een breedte van 1,75 meter. Het fietspad is uitgevoerd in asfalt. Tussen het fietspad en de rijbaan is een schrikruimte van een halve meter voorzien, inclusief boordsteen.