Fietsendief mag zich voor rechtbank verantwoorden

Tessenderlo Nieuwe verkeerssi­tu­a­tie in Tessender­lo wekt frustra­ties op: “Overal ontstaan files. Mocht het nu nog voor een goede reden zijn...”

In het centrum van Tessenderlo is het sinds kort niet meer mogelijk om vanop de Markt de Schoterweg in te rijden. Dat kadert in een mobiliteitsplan dat reeds in 2020 werd goedgekeurd. Voor bewoners zorgt de wijziging echter vooral voor onduidelijkheid en frustraties die gretig gedeeld worden op sociale media. Burgemeester Karolien Eens (Vooruit-SPIL) licht de situatie toe: “We willen zo min mogelijk verkeer in het centrum. En daarvoor zijn aanpassingen noodzakelijk.”

17:10