Felle brand in scoutslokaal in Diest, omgeving wordt gecontroleerd op asbestdeeltjes

De brand in het lokaal van de Sint-Lutgardisscouts ontstond iets voor half zes woensdagochtend. In het lokaal werd kampmateriaal opgeslagen, waaronder ook enkele gasflessen. “Dat zorgde voor enkele ontploffingen tijdens de brand”, meldt Diests burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “De grootste bezorgdheid op dit moment is het dak van het lokaal dat gemaakt was van asbest. Een gespecialiseerd bedrijf is nu de omgeving aan het afstappen. Mogelijk liggen ook op auto’s nog deeltjes. Als dat zo is, zullen we de buurt vragen om te wachten met rijden tot ook die deeltjes verwijderd konden worden.”