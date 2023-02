Familiekunde Vlaanderen schrijft boek over brouwgeschiedenis van Diest: “Onze biergeschiedenis reikt verder dan die van Leuven”

Basketbal Top Division 2A Nieuwkomer Gilles Deferm ziet zegereeks van Aarschot onderbro­ken worden in Pepinster: “We zijn op de goede weg om het behoud te verzekeren”

GSG Aarschot leed dit weekend een 87-77-nederlaag in Pepinster. Ondanks het verlies heeft men in de Demervallei de remonte ingezet. De ploeg staat na zestien speeldagen op de elfde plaats in Top Division 2A. Recente overwinningen tegen Quaregnon en Kangoeroes Mechelen zorgden ervoor dat men opnieuw het lot in eigen handen heeft.