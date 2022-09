Erotisch massagesalon van Alexandra en Kris krijgt nergens brandverzekering, tenzij ze duizenden euro’s meer betalen: “Wij willen een brandverzekering zoals elke normale mens”

TV Sekswerker Sigrid getuigt openlijk over haar job als luxe-es­cort: “Al heel wat bekende acteurs en politici tussen mijn lakens gehad”

“Wat ik al die jaren geleerd heb over mannen? Dat vrouwen best wat liever zouden zijn.” Als luxe escort zag Sigrid Schellen (34) nationale politici, bekende acteurs en hoogbejaarden tussen haar lakens liggen. Vanavond is ze een van de getuigen die haar ervaringen deelt in het nieuwe ‘Sekswerkers’, dat gepresenteerd wordt door Gilles De Coster (41). “Een tongkus met een 94-jarige, dat is een knop omdraaien.”

