Eerste nest Aziatische hoornaars verdelgd in Diest: “Het is belangrijk dat mensen weten dat de Aziatische hoornaar in Diest is”

DiestDe Aziatische hoornaar werd gespot in Diest. Enkele opmerkzame buurtbewoners maakten een melding bij vespawatch, waarna Kevin Verbeek en Nicky Torbeyns het eerste nest kwamen verdelgen. Dit nest is bestreden, maar de heren vragen om waakzaam te zijn: “Het is belangrijk dat als mensen de Aziatische Hoornaar zien - of denken te zien - dat ze dit melden”

“Dit gezin uit Diest heeft een nest van de Aziatische hoornaar ontdekt. Dat is een invasieve exoot die uit Azië komt en hier niet thuishoort. Het beest is een hevige jager, en daar ligt het probleem. Hij jaagt vooral op bijenkasten”, vertelt Kevin Verbeek, provinciaal coördinator van Vespawatchers.

“Die bijen komen dan in stress en gaan moeilijker naar buiten willen komen. Op een bepaald moment raken ze verzwakt en uitgehongerd. De hoornaars durven zelfs de kast betreden om zo de bijen op te eten of mee te nemen. De bijenvolken kunnen hierdoor sterven”, gaat Nicky Torbeyns, regionaal aanspreekpunt regio Scherpenheuvel-Diest. De hoornaar heeft een specifiek zwart lijf, is iets kleiner en is even gevaarlijk dan de Europese hoornaar.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Nicky en Kevin © PGA

Het nest

“Het nest wordt gemaakt in het voorjaar. Maar er is een kleine minderheid die het primaire nestje dat ze in het voorjaar maken, laten doorgroeien naar een secundair nest. In 70% van de gevallen zit het nest in een boom, maar in dit geval zat het in de schuur. Het wordt ook vaak verward met een vogelnest om het eruit ziet als een bruine bal. Vaak zit het nest ook heel hoog in de boom, zo’n 20 of 30 meter hoog. Het nest zelf kan tussen de 50 en de 90 centimeter zijn”, vult Kevin aan.

Vespawatchers

Kevin Verbeek is hoofd van het expertisecentrum Aziatische Hoornaar bij het Vlaams Bijeninstituut, erkend & gecertificeerd bestrijder en provinciaal coördinator van Vespawatchers. Nicky is het regionaal aanspreekpunt regio Scherpenheuvel-Diest. “We zijn een groep vrijwilligers die – als er meldingen zijn van de Aziatische hoornaars – worden ingeschakeld.” Nicky gaat in augustus ook de opleiding volgen tot bestrijder van de AH ingericht door het Vlaams Bijeninstituut, enkel gecertificeerde erkende bestrijders mogen AH-nesten neutraliseren.

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm Nest Aziatische Hoornaar voor de verdelging. © PGA

Volledig scherm Het nest van de Aziatische Hoornaar na de verdelging. © PGA

Volledig scherm Aziatische Hoornaar. © PGA

“Als er individuen gesignaleerd worden dan zal er door de vrijwilligersgroep vespawatchers een zoektocht worden georganiseerd. Eens nest gevonden, dan volgt de melding op www.vespawatch.be. In dit geval was het de bewoner die opmerkzaam was en de AH herkende. Ze heeft hiervan melding gemaakt op www.vespawatch.be, als deze dan door de determineerders als nest wordt geclassificeerd, dan zal het Vlaams Bijeninstituut als uitvoerder van de Vlaamse beheersregeling een erkende en gecertificeerde verdelger aanstellen.” Kevin en Nicky in dit geval.

Aziatische Hoornaars én wespen

Helemaal achteraan in de tuin staat een schuur. Hier zie je het nestje duidelijk hangen. Aan de overkant van het nest Aziatische hoornaars zat er een nest wespen verscholen. Vandaar dat de heren met twee aanwezig zijn voor de verdelging. “We wilden de twee nesten gelijktijdig bestrijden. Anders bestaat de kans dat de andere wat argwanend worden. Als de koningin vertrekt, dan hebben we een probleem. In heel het verhaal is de koningin eigenlijk het belangrijkste, deze moet je hebben. Als de koning beseft dat er iets niet juist is, dan laat ze alles achter en vertrekt ze om ergens anders - dat kan over enkele meters gaan - opnieuw te beginnen. Wespen doen dat niet.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Aziatische Hoornaar. © PGA

Volledig scherm Nest met wespen. © PGA

Koningin

Hoeveel koningen komen er uit zo’n nest? “Een volgroeid nest, dat in reproductiefase zit, slaagt erin om tussen de 50 en 500 koningen te produceren, dat is een ruim gemiddelde. Dat wil niet zeggen dat ze het jaar nadien allemaal een succesvol nest gaan hebben. Ongeveer 10% van alle koningen die vertrekken, slagen erin om het jaar nadien een nieuw nest te maken. Als het nest niet verdelgd wordt – en ze zitten uit reproductiefase – dan weet je dat je in je regio het jaar nadien de mogelijkheid hebt om tussen de 5 en 50 nieuwe nesten te krijgen. Het is dus belangrijk dat het nest gevonden wordt, want ze hebben de capaciteit om zeer snel, op een paar jaar tijd, de hele regio in te palmen.”

Het nest van de Aziatische hoornaars werd verdelgd met ‘Ficamde’, een product dat werkt op het zenuwstelsel en waar ze knettergek van worden. “We hebben het onder zo’n hoge druk ingespoten dat we bijna zeker zijn dat we alles hebben.”

Volledig scherm Tijdens de verdelging. © PGA

Volledig scherm Tijdens de verdelging. © PGA

Volledig scherm Aziatische Hoornaar. © PGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.