Eerste coworking space in Diest: “We willen een ‘KOOSIE’ werkplaats creëren voor iedereen”

DiestWie zijn bureau op kantoor of thuis even wil inruilen voor een andere werkomgeving kan voortaan terecht bij KOOS. Drie Diestse ondernemers bouwden een bestaand kantoorgebouw in hartje Diest om tot een gezellige coworking space voor ondernemers en thuiswerkers. Daarmee is KOOS ook meteen de eerste coworking space in Diest.

Ondernemers, professionals of thuiswerkers die af en toe eens een andere werkomgeving willen of tijdelijk een kantoor- of vergaderruimte zoeken kunnen voortaan terecht in KOOS. Drie Diestse ondernemers, Jochen Backx, Jolien Lintermans en Karen Segers vatten het idee op om een coworking space op te richten.

“Door het massale thuiswerken tijdens de coronaperiode hebben heel wat bedrijven deze trend aangehouden. Om dan toch eens van je thuisomgeving weg te zijn, is een coworking space een ideale oplossing. Ook voor starters of freelancers die af en toe eens willen werken in een andere werkomgeving is een coworking space ideaal. Je focust op je eigen werk, terwijl je omringd bent met gelijkgezinden. Vanuit dit perspectief is KOOS ontstaan: een ‘KOOSIE’ werkplaats creëren voor iedereen”, vertelt karen Segers.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm KOOS Diest © PGA

KOOS biedt momenteel plaats aan een tiental coworkers en heeft twee vergaderzalen. “Alles is aanwezig om comfortabel en in alle rust te kunnen werken en dit in een gezellige sfeer. Uiteraard is er ook aandacht voor ontmoeting door regelmatig teambuildingactiviteiten te organiseren.”

Reserveren

Je kan een vaste werkplek reserveren voor een of meerdere dagen per week of je neemt gewoon een vrij plaatsje in op de dag die je wilt. Reserveren is wel steeds nodig. Tijdens de openingsweek van 4 tot en met 9 juli kan je een dagje gratis proefdraaien bij KOOS. Hiervoor kan je vanaf nu een aanvraag indienen.

Voor meer informatie en reservaties van een werkplek kan je terecht op www.kooscowork.be.

Adres KOOS: Kardinaal Mercierstraat 11, 3290 Diest

