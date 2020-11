Een monument of historisch gebouw kopen? Het kan in Diest

In de stad zijn er 117 historische monumenten en gebouwen, sommigen zijn intussen al in handen van privé personen maar vele anderen niet. Diest zou ze graag allemaal gerestaureerd zien maar kan dat niet betalen en daarom komen er nu een aantal te koop. “Het gaat om de oude jeugdherberg Den Drossaerd in de Sint Jansstraat en de oude infirmerie in het park Cerckel. Voor dat laatste hadden we een restauratiedossier opgestart en voorzagen we een miljoen euro maar nu blijkt de restauratie een half miljoen euro meer te gaan kosten, dat kunnen we als stad niet betalen”, legt schepen Geert Cluckers (DDS) uit.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Oud jeugdherberg Den Drossaerd of Drossaard staat te koop. © Website Diest

Erfpacht kan ook

Geïnteresseerden hoeven daarom niet per se de gebouwen te kopen, ze kunnen ook werken via een systeem van erfpacht of een overeenkomst afsluiten met de stad, maar volgens de schepen zijn er toch al potentiële klanten op de markt. “Ik kreeg al enkele telefoontjes en ik heb er geen moeite mee om die monumenten te verkopen. Je moet je ook afvragen of je als stad de nodige kosten nog kan verantwoorden in deze tijden.”

Wat er uiteindelijk met de twee monumenten zal gebeuren is nog een open vraag maar dat de oude infirmerie een horecazaak zou worden, lijkt niet zo vergezocht. “Het is natuurlijk niet aan mij om de bestemming te kiezen maar met het ziekenhuis en het centrum nabij lijkt mij dat in elk geval een goede piste, zeker wanneer je weet dat er ook nog eens een nieuw ziekenhuis komt. Het zou zelfs als cafetaria kunnen fungeren waarrond het ziekenhuis kan gebouwd worden.”

Kerk als hotel

In het verleden werden verschillende monumenten al door privémensen gerestaureerd en dat vindt Cluckers een goede zaak. “Het oude refugehuis van de abdij van Tongerlo werd destijds opgeknapt door oud-tv-presentator Felice en ook het Het Spijker, een graanopslagplaats en toevluchtsoord voor de paters, werd volledig gerestaureerd. “Dat hadden we zelf nooit kunnen doen, dan was het nu nog een verkrot gebouw. Ik was onlangs in Aalst waar een oude kerk omgebouwd werd tot winkel en in Mechelen maakten ze er een hotel van. Er zijn dus best mogelijkheden voor al die oude gebouwen.”