Dronken speedpedelec-fietser komt ten val

“Mensen kunnen hier ernstig ziek van worden”: dioxinege­hal­te in Beringen al twee jaar in stijgende lijn

“Zorgwekkend.” Dat vindt toxicoloog Abel Arkenbout van de hoeveelheid dioxines in Beringen. De afgelopen drie jaar werden op verschillende locaties in de Limburgse stad kippeneieren getest op hun dioxinegehalte. Uit dat onderzoek blijkt nu al dat de laatste twee jaar op rij een serieuze stijging te zien is van de hoeveelheid van deze giftige stoffen. De stad vraagt nu de hulp van de Vlaamse overheid om na te gaan waar de stoffen precies vandaan komen. “Geen eitjes meer eten? Daarmee is het probleem niet opgelost.”