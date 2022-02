Drie werknemers getuigen over grensoverschrijdend gedrag bij stadsdiensten in Diest: “Er is een angstbewind gecreëerd”

Tienen Ward (24) gaat opnieuw voor goud in WK indoorroei­en: “Schrik voor Rus die net zo snel is als ik”

Wereldkampioen indoorroeien Ward Lemmelijn krijgt zaterdag de kans om voor de vijfde maal op rij goud te winnen. Vrijdagnamiddag werkte hij zijn laatste training af. De Tienenaar hoopt zaterdag in zijn thuisstad te kunnen rekenen op de steun van supporters. De wedstrijd is live te volgen via de livestream op Sporza.be.

25 februari