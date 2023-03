Doelman Thomas Rosala en KFC Diest tevreden na 1-1-gelijkspel op Termien: “We hebben het juiste evenwicht gevonden”

Welk gevoel overheerste na het 1-1-gelijkspel? “Ik denk dat we best wel tevreden mogen zijn”, meent doelman Thomas Rosala. “Een punt pakken op het veld van een topper is nooit slecht. Zeker niet gezien de situatie waarin we ons momenteel bevinden. We waren een reactie schuldig na die nederlaag tegen Houtvenne. Al waren die 0-3-cijfers toen echt wel overdreven. Het vertrouwen was daardoor zeker niet aangetast en we hebben opnieuw aangeknoopt met een sterke prestatie op Termien.”

“Het kon alle kanten uit. Er waren tal van kansen langs beide kanten. Termien wist al vroeg te scoren, wij lieten nog voor de rust een strafschop liggen. Een prima save van hun doelman. Het had de partij inderdaad een andere wending kunnen geven, maar goed. Dat hoort nu eenmaal bij het voetbal. De gelijkmaker viel pas een kwartier voor tijd, maar het was dubbel en dik verdiend.”

Belangrijke weken

Een puntje dichter bij de redding? “Er is nog lang niks beslist”, beseft Rosala. “We staan nog altijd maar zes punten voor de laatste plaats, dus er komen nog een paar belangrijke weken aan. Vooral de duels tegen onze rechtstreekse concurrenten gaan doorslaggevend zijn. Het verhaal van KFC Diest is bekend. Het begin van het seizoen was vrij ingewikkeld, met de voorzitter die opstapte en de onzekere situatie die erbij kwam kijken. In derde nationale blijven, was dus de belangrijkste doelstelling en we zijn nu goed op weg om dat ook effectief te realiseren. We zijn met een vrij jonge groep gestart. De jongens hebben allemaal het nodige talent en halen zeker wel een behoorlijk niveau, maar op bepaalde momenten misten we toch wat ervaring. Met de nieuwkomers die er bijgekomen zijn, hebben we intussen het juiste evenwicht gevonden.”

Basis om op voort te bouwen

Thomas Rosala, overgekomen van Patro Eisden om de nodige speelminuten te vergaren, is aan zijn tweede ambtstermijn bezig bij KFC Diest. De 22-jarige doelman toonde er al meermaals zijn talent. Speelt hij ook volgend seizoen nog aan de Warande? “Daar is nog niks over beslist”, besluit Rosala. “Ik weet niet wat de plannen van de club zijn, maar ik voel me op dit moment prima in Diest en ik heb het gevoel dat er hier toch wel een basis ligt waar we kunnen op voortbouwen. Ik wil nu eerst en vooral zo snel mogelijk het behoud zien veilig te stellen en dan zien we wel wat de toekomst brengt.”