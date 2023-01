Documentaire Marieke ‘Wielemie’ Vervoort op 8 februari in Cinema Paradiso

DiestAddicted to Life, de documentairefilm over atlete en ereburger van Diest, Marieke Vervoort, zal op 8 februari 2023 gratis te zien zijn voor Diestenaars in Cinema Paradiso. Marieke koos na een succesvolle carrière als rolstoelatlete voor euthanasie. De laatste drie jaar van haar leven werd ze gevolgd door documentairemakers.

Grappig, charismatisch en met een ijzeren wil, zo kennen we de paralympische rolstoelatlete Marieke ‘Wielemie’ Vervoort, die met haar euthanasie-aanvraag in 2008 besluit zelf de controle in handen te nemen over haar pijnlijke degeneratieve ziekte. Haar verhaal is nu het onderwerp van een nieuwe documentaire: ‘MARIEKE - Addicted to Life’.

Drie jaar

“Ik ontdekte het verhaal van Marieke Vervoort in de New York Times in september 2016”, vertelt regisseur Pola Rapaport. “Enkele dagen daarvoor had ze de zilveren medaille gewonnen in de 400 meter rolstoelracen op de Paralympics in Rio. Ze intrigeerde me meteen.” Met haar filmteam volgde ze Marieke meer dan drie jaar lang, onder meer bij haar thuis in Diest en tijdens ziekenhuisopnames. Ze filmden ook enkele uitdagende evenementen op haar bucketlist in binnen- en buitenland, en verschillende publieke optredens en mediamomenten. Ook haar laatste dagen in Diest en de aanloop naar haar afscheid werden in beeld gebracht.

Ereburger Diest

In Vlaanderen en in haar thuisstad Diest werd Marieke liefkozend “Wielemie” genoemd. Ze werd een rolmodel voor een hele generatie mensen die leven met een handicap. Na haar overlijden werd ze de eerste ereburger van Diest. “Marieke werd wereldkampioen rolstoelracen en behaalde olympische medailles in Londen en Rio”, vertelt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest). “Haar uitzonderlijke sportprestaties en de manier waarop ze omging met de uitdagingen van haar ziekte leverden haar veel lof op van haar stadsgenoten. Daarom kozen we er ook voor om Marieke de eerste ereburger van Diest te maken.”

Cinema Paradiso

De documentaire gaat in première op het filmfestival van Oostende op 28 januari 2023. Voor de inwoners van Diest wordt een vertoning georganiseerd op 8 februari 2023, in Cinema Paradiso op de citadel. Tickets zijn gratis, maar reservatie is verplicht via www.ccdiest.be.

Praktisch

MARIEKE - Addicted to Life (2022, USA, België, 86 minuten) is een productie van Associate Directors (België) en Blinding Light, Inc., (VS) in coproductie met VRT CANVAS.

Je kan de trailer bekijken via https://vimeo.com/759066229 of via haar website https://www.mariekedefilm.be/

