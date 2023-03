Dievenduo betrapt met gestolen flessen whiskey in voertuig

Van Hof ten Steen tot Broekveld: bij deze 7 zaken geniet je met Pasen van een brunch of ontbijt in Leuven en het Hageland

Over iets meer dan twee weken is het weer Pasen. Dat is het ideale moment voor een brunch of ontbijt met de hele familie. Heel wat horecazaken zetten daar ook op in. Wij gingen op zoek naar een aantal adresjes in Leuven en het Hageland waar je het paasfeest uitgebreid kan vieren. Van De Kom tot De Jacht: hier krijg je heel wat lekkers voorgeschoteld.