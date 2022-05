Diestse Museumnacht brengt musea ’s nachts tot leven

Beringen Curtis Park met VR-bril te bezichti­gen tijdens Open Wervendag

Deze zondag kan je aan Panisdries in Beringen Curtis Park bezichtigen met behulp van een VR-bril. Curtis Park is een park dat volledig inzet op duurzaamheid. Alle woningen zijn uitgerust met een warmtepomp en zijn hierdoor CO2-neutraal. Verder valt het park ook op door de vele tuintjes, gemeenschappelijke groenzone en lanen met bomen. In totaal zal Immafra op deze verkaveling 46 woningen realiseren die nog volledig in te richten zijn volgens uw eigen wensen en smaak. De bouw is midden april van start gegaan, tijdens Open Wervendag kan je een woning met de VR-bril volledig afgewerkt ontdekken.

10 mei