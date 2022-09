Diestse fietsschool zoekt vrijwilligers

Beringen Leerbeurs op Regina Mundi met verschil­len­de onderwijs­part­ners

Deze zondag 4 september organiseert stad Beringen van 14 tot 18 uur een leerbeurs in samenwerking met verschillende onderwijspartners op de Welzijnscampus Regina Mundi. Beringenaren kunnen er het hele aanbod rond levenslang leren ontdekken, meer informatie krijgen over de aanwezige partners en antwoorden vinden op hun leervragen. Ook voor kinderen is er animatie aanwezig dankzij de Scouts van Beringen-Mijn. Deelnemende partners binnen het onderwijsveld zijn: CVO Cursa, CVO LBC, Ligo LiMiNo, VDAB, de Leerwinkel en het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarnaast zijn er ook partners aanwezig in het kader van informeel leren: SAAMO Inloophuis, vzw Brede School, Bib, Buurtbar, en Scouts Beringen-Mijn. Zo wordt er eveneens een aanbod voorzien voor kinderen.

