Diestse bodybuilder Anass Benyaich (31) maakt documentaire over levensstijl: “Het is soms een beetje vleeskeuring, ja, maar soms ook leven als een monnik”

DiestAnass Benyaich (31) uit Diest doet al vanaf zijn 15de aan bodybuilding. Dit jaar deed hij voor de derde keer mee aan een wedstrijd. Omdat de term ‘bodybuilding’ vaak voor een vertekend beeld zorgt besloot hij het in een documentaire te gieten. “Het is niet enkel een fysieke sport. Er zit heel wat wetenschap over training, rust en voeding achter.”

“Ik had de film Rocky 4 gezien en ik wou eruitzien als Sylvester Stallone”, lacht hij. “Ik ben altijd mager geweest, ik woog 65 kilo, dus ik besloot om te gaan boksen.” Hij kwam niet genoeg bij in spiermassa, dus na 8 maanden is hij overgestapt op bodybuilding. “In het begin ging ik achter de rug van mijn ouders trainen”, glimlacht hij. “Rond mijn 16 – 17 kreeg ik ein-de-lijk een fitnessabonnement.” Hij verdiepte zich in de materie en vanaf toen kon het echte werk beginnen.

Discipline

Bij bodybuilding staat discipline centraal. “Het is belangrijk in het dagelijkse leven, niet alleen op vlak van bodybuilding. Als je valt ga je toch ook terug opstaan? Los van het fysieke gaat het ook om het mentale en het incasseren. Ik sta elke dag om 6 uur op en train 5 keer per week krachttraining en 5 keer per week doe ik aan cardio.”

Ook voor Anass is het soms op de tanden bijten. “Het is niet enkel een fysieke sport. Er zit heel wat wetenschap over training, rust en voeding achter. Ook mentaal moet je sterk zijn. Zeker in de voorbereiding naar een wedstrijd, want dan leef je soms als een monnik. Dan nog energie vinden om te functioneren en te lachen vergt soms heel wat moed”, lacht hij. “Of als je ouders dan iets lekkers maken of je vrienden op stap gaan..”

Om verwarring te voorkomen: er is een verschil tussen off season en je voorbereiden op een wedstrijd. “Bij off season ga je calorieën opbouwen om te groeien. Tijdens de voorbereidingen wordt alles nauwkeurig tot op de gram afgemeten volgens je eigen lichaamsnoden. Veel mensen denken dat je het hele jaar door streng moet zijn, maar dat is niet het geval. Buiten het seizoen leef ik volgens de 80/20 regel. 80% ingecalculeerde clean voeding, 20% wat je wil.”

Anass is in zijn dagelijkse leven centrumassistent in een asielcentrum. Maar hij geeft ook sportmassages en begeleidt mensen naar een gezonde levensstijl. “Voor mij is dit puur een hobby, niet mijn identiteit. Voor mij is trainen mijn moskee, kerk of synagoge. Daar vergeet ik alle zorgen en kom ik tot rust. Maar ik ga ook nog op restaurant of ik ga ook nog naar feestjes. Het beheerst mijn leven niet, maar het hoort wel bij mijn levensstijl.”

Een levensstijl waarbij het niet enkel draait om het fysieke, maar ook om rust, mindfulness en balans. “Je wordt er mentaal sterker van. Je bereikt iets wat veel mensen niet kunnen bereiken.” Mindset is alles volgens Anass. “Elke dag de beste versie van jezelf proberen zijn, dat is mijn motivatie. Ben je beter dan gisteren? Dan heb je je doel bereikt. Dat is de mindset die je moet hebben. Voor mij is het ook een natuurlijke anti-depressiva, een uitlaatklep.”

Kampioenschap

Enkele weken geleden deed Anass mee aan het kampioenschap en behaald de vijfde plek. “Voor velen staat dit gelijk aan pure vleeskeuring. Dat is ook een beetje zo. Maar ik ben de beeldhouwer van mijn lichaam, ik maak wat ik wil. Het is 5 maanden hard werken en strikt leven, vervolgens ga je je voorstellen. Het is een kunst, jezelf verfijnen.” Bodybuilding wordt dan ook omschreven als een subjectieve sport. “Het ene jurylid ziet een appel graag, het andere een peer. We waren het dan ook niet helemaal eens met de uitslag.”

De voorbereidingen naar zo’n wedstrijd zijn volgens de bodybuilder vooral mentaal heel zwaar. “Soms wil je opgeven of heb je een slechte dag, dan is het belangrijk dat het mentaal nog goed zit. Het kan soms heel extreem gaan – wanneer we weinig calorieën mogen binnenkrijgen of alles perfect afgemeten moet zijn -, daarmee dat het volgens mij niet door iedereen geaccepteerd wordt. Maar los van het extreme is het de bedoeling om er gewoon fit uit te zien.”

Documentaire

Omdat de sport niet door iedereen begrepen wordt heeft Anass alles in een documentaire gegoten. Hij brengt ze binnenkort uit voor zijn vrienden, familie en kennissen. “Ik wil mensen inzicht geven in wat ik doe, zodat ze het begrijpen. Soms moet je dingen opofferen, soms is het hard, maar ik vind het belangrijk dat je jezelf blijft uitdagen en pushen. Na het zien van deze documentaire hoop ik dat iedereen ook weet waarom.”

Beginnen is moeilijk, maar volhouden blijft voor velen en nog grotere uitdaging. Anass geeft ons alvast enkele tips: “Veel mensen beginnen doelloos te trainen omdat ze een of andere influencer volgen op sociale media, maar zo werkt het niet. Je moet weten waarom je het doet. Hiervoor is een degelijke coach heel belangrijk. Iemand die de kennis heeft en op alle waarom vragen een antwoord kan geven. Verder zou ik het iedereen aanraden, want als je iets wil bereiken moet je hard werken.”

