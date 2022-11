Diestse Aymeric Peeters (14) is geselecteerd voor wereldkampioenschap dubbele minitrampoline: “Wat ik er zo leuk aan vind? Het vliegen, het draaien... echt een adrenalinekick!"

Diest Geen asbest gevonden na felle brand in Bruids­traat

Woensdag 9 november brak er brand uit in een opslagplaats van de scouts in de Bruidstraat. Omdat er gevreesd werd dat het dak asbesthoudende materialen zou bevatten, werden er enkele preventieve maatregelen genomen. Een analyse van zowel het dak zelf als deeltjes die in de omgeving werden teruggevonden, brengt nu goed nieuws. In geen van de stalen was asbest te vinden.

15 november