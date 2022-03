Diestse Ayan bedacht voor Jeanneke Pis eigen outfitje: “vrouwen mogen fier zijn op wie ze zijn, waar dan ook”

DiestDe Diestse Ayan bracht op 8 maart, samen met andere sterke vrouwen, Jeanneke Pis onder de aandacht. Dit deed ze met een bijzonde boodschap. “Net zoals veel vrouwen staat zij in de schaduw, weggeborgen in een doodlopend steegje”, aldus Ayan Mohamud Yusuf.

Jeanneke Pis in de Getrouwheidsgang in Brussel stond op 8 maart volledig in de aandacht, als eerbetoon aan alle vrouwen die miskend of genegeerd worden omdat ze vrouw zijn. Op die manier wil Ayan meer aandacht vragen voor vrouwen in publieke ruimte en achter de schermen.

Quote Zelden krijgen vrouwen een standbeeld of een publieke erkenning voor hun verwezen­lij­kin­gen. Bijzonder weinig straten of pleinen zijn naar vrouwen vernoemd. Nu wordt het tijd dat Jeanneke Pis - en hiermee de vrouwen - de aandacht krijgt die ze verdient Ayan Mohamud Yusuf.

“Het idee is ontstaan toen ik terug kwam van mijn vakantie in Afrika. In Afrika kreeg ik voortdurend vuile opmerkingen over mijn huidskleur. ‘Ga je vuile kleur wassen’, ‘Je moet verbleken’, ‘ga bleekcréme kopen’, de vrouwen daar zijn doorheen de jaren veel bleker geworden”, vertelt ze. Dit doen ze volgens Ayan met een speciaal bleekmiddel om te voldoen aan de schoonheidsidealen. “Op feestjes werd er naar mij gekeken alsof ik er niet thuis hoor, de mannen keken enkel naar de blankere dames. Toen dacht ik meteen aan Jeanneke Pis. Zij wordt ook in een hoek geplaatst van een - geen al te fris - steegje. Zelden krijgen vrouwen een standbeeld of een publieke erkenning voor hun verwezenlijkingen. Bijzonder weinig straten of pleinen zijn naar vrouwen vernoemd. Nu wordt het tijd dat Jeanneke Pis - en hiermee de vrouwen - de aandacht krijgt die ze verdient.”

Sterke boodschap overbrengen

Hiermee wil Ayan een sterke boodschap brengen. “Vrouwen willen zich vaak anders voordoen dan ze zijn. Kijk naar het voorbeeld van Afrika, waar jonge meisjes hun huid willen verbleken om aan het ideaalbeeld te voldoen. Maar ook hier zie je dat steeds meer vrouwen zich in een keurslijf dwingen. Vrouwen moeten kunnen zijn wie ze zijn, en wij moeten elkaar laten zijn wie we zijn, elkaar respecteren. Wij moeten ons voor niemand veranderen.”

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Diestse Ayan bedacht voor Jeanneke Pis eigen outfitje: “vrouwen mogen fier zijn op wie ze zijn, waar dan ook”. © Ayan Mohamud Yusuf

Jeanneke Pis staat hiermee symbool voor alle vrouwen die willen zijn zoals ze zijn, waar dan ook, en hiervoor erkenning verdienen. Het beeld krijgt een symbolische outfit: een mooie witte cape met vele kleuren om de diversiteit tussen vrouwen in de kijker te zetten.

Quote Vrouwen moeten hun krachten bundelen zodat in onze samenle­ving geen vrouwen meer worden vernederd, genegeerd of zich nog voor hun rechten moeten verantwoor­den Ayan Mohamud Yusuf

Krachten bundelen

“Vrouwen moeten hun positie innemen, ook in de publieke ruimte”, vindt Ayan. Dat straten, pleinen en parken tegenwoordig bedreigend zijn voor een groeiend aantal vrouwen en meisjes, is een verontrustende ontwikkeling die we als samenleving snel moeten keren volgens haar. “Vrouwen moeten hun krachten bundelen zodat in onze samenleving geen vrouwen meer worden vernederd, genegeerd of zich nog voor hun rechten moeten verantwoorden. Want vrouwen hebben evenveel rechten en kunnen dus vrij kiezen hoe ze hun leven leiden”, aldus Ayan Mohamud Yusuf.

Ayan staat sterk in haar schoenen. “Ik ben ondertussen al wat gewoon. Ik weet wie ik ben. Voor mij is dit geen enkel probleem want ik maak al van kleins af aan dergelijke uitspraken mee. Maar ik zie bij jonge meisje dat ze zichzelf steeds minder waarderen, en daar moet verandering in komen. We mogen niet vergeten dat er wél nog mannen zijn die ons graag zien voor wie we zijn, ongeacht hoe we eruit zien”, sluit Ayan Mohamud Yusuf af.