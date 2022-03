Diestenaren verzetten zich tegen sluiting zwembad Halve Maan: “Kom zaterdag met zwembad of zwembadoutfit naar de Grote Markt”

Het verdriet in Diest is groot nadat de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant op 8 maart via de media bekendmaakte dat het openluchtzwembad van de Halve Maan zal verdwijnen in 2026. “Wij - bezorgde Diestenaren - voelen dat deze beslissing ons in het hart raakt. Menig Diestenaar bracht zijn jeugd door aan het zwembad van de Halve Maan. Het openluchtzwemmen is al sinds het midden van de 19de eeuw de bestaansreden van het domein”, vertelt Angelique Baeyens van de actiegroep.

“Met het besluit van de deputatie verdwijnt niet alleen dit belangrijk stuk Diesters erfgoed - het is een traditie die heel diep zit - , veel mensen verliezen zo ook hun meest toegankelijke - en soms ook enige - kans op recreatie en vakantie. Een ecologisch alternatief lijkt ons echter haalbaar. Met het oog op de klimaatverandering zal de nood aan zwemmogelijkheden in open lucht alleen maar toenemen. Een publieke voorziening lijkt ons dan beter dan individuele oplossingen, zoals opblaaszwembaden die vaak gevuld worden met drinkwater of langere verplaatsingen naar andere zwemmogelijkheden. Om over de stijgende energieprijzen nog maar te zwijgen”, gaan ze verder.

Volledig scherm De Halve Maan in Diest. © Bollen

Liefde voor het domein

Hun liefde voor het domein is duidelijk. “De Halve Maan is een mooie ontmoetingsplaats waar iedereen samenkomt. Van baby’s tot gepensioneerde en iedereen daartussen. Dat willen ze nu beperken tot een ploeterbad of waterpartij? Wat ze er van willen maken strookt niet met de behoefte van de bezoeker. Kijk maar naar de groep ochtendzwemmers die elke dag om 9 uur present staan voor hun dagelijkse plons.”

Ludieke actie

Om de gevolgen van de sluiting onder de aandacht te brengen organiseert de actiegroep een ludieke actie. “Hiermee willen we tonen hoe diep de Halve Maan in ons hart zit en dit geldt voor velen onder ons. Het is een paradijsje op aarde, de ultieme vakantieplek. We willen dat iedereen zijn gezicht laat zien en zijn stem wil laten horen. Het is tijd dat we in actie schieten, voor het te laat is.”

Volledig scherm De Halve Maan in Diest. © Bollen

Daarom vindt zaterdag 19 maart de grote ‘swim-in’ plaats op de Grote Markt van Diest. Wat houdt dit in? Ieder gezin in zijn eigen opblaaszwembadje of met zwembandjes en snorkel, in zwembadoutfit op de Grote Markt. Hiervoor doen ze een warme oproep naar iedereen die het openluchtzwembad van Diest lief heeft.

“We roepen iedereen op: jong, oud, klein, groot, om langs te komen met zwemspullen, om er een kleurrijke actie van te maken.” Voor de kindjes die met leuke attributen langskomen is er gratis kindergrime voorzien.

Vraag naar dialoog met burgers

Dit is voor hun een vriendelijke oproep aan het provinciebestuur om in dialoog te gaan met de burgers. Ook de locatie is niet lukraak gekozen, want die zaterdag vindt er om 14 uur een extra online gemeenteraad plaats over dit thema. “We gaan symbolisch aan het stadhuis staan, omdat het toch wel een politieke beslissing is.”

Op dinsdag 22 maart neemt de provincieraad een beslissing in dit dossier.