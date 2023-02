Diestenaars kunnen voortaan vragen, ideeën of opmerkingen over sportbeleid doorgeven via online sportloket

Via het nieuwe digitale sportloket van de stad kan iedereen die dat wil vragen, ideeën of opmerkingen over het sportbeleid van de stad doorgeven. Op sportcafés komen thema’s aan bod die om meer toelichting of bespreking vragen.

Diestenaars met een hart voor, en een mening over, sport kunnen in de toekomst meepraten over sportieve thema’s tijdens de sportcafés van de stad. De bedoeling is dat op zo’n sportcafé telkens één thema op een laagdrempelige manier besproken wordt. Denk maar aan grotere dossiers zoals de heraanleg van het sportpark op De Warande. Interactie staat op deze avonden centraal. Het stadsbestuur wil op die manier de inspraak in het sportbeleid anders vormgeven en vooral meer mensen de kans geven hun mening over sport in Diest te geven.

“Via een algemene bevraging bij inwoners en sportclubs nemen we poolshoogte over welke thema’s er leven en waar de sportievelingen in Diest nog nood aan hebben of zich vragen bij stellen”, vertelt schepen van Sport Rick Brans (Open Diest). “Die input nemen we mee bij het bepalen van de thema’s voor de sportcafés.”

De sportcafés zouden minimaal twee keer per jaar plaatsvinden. Elk jaar is er ook een algemene samenkomst, waarin de sportdienst en het stadsbestuur hun beleidsplannen voor het komende jaar zullen toelichten. Daar zal ook de kampioenenviering van de sportclubs plaatsvinden. De stad plant zo’n eerste algemene samenkomst begin mei. De stad zal dan ook de nieuwe inspraakmogelijkheden nog eens toelichten aan alle aanwezigen. Iedereen is er welkom. Nadien volgt de planning van de eerste sportcafés.

Vragen en opmerkingen

Ook wie algemene vragen, opmerkingen of ideeën heeft over sportbeleid, -beleving of -infrastructuur in de stad kan dat doorgeven via het digitale sportloket. Op die manier krijgt elke melding via een vaste procedure dezelfde nodige aandacht.

Het digitale sportloket van de stad vind je via www.diest.be/sportloket.

