Diest zet zomer in met gloednieuw bierfestival HOPVILLE: “In 1765 werd er al één miljoen liter bier gebrouwen in Diest”

Tienen/Scherpenheuvel-Zichem Mai (65) stapt in haar eentje te voet naar Santiago de Compostel­la ter ere van overleden zoon Tom: “Klein en struis, maar koppig.”

Soms kan een gebeurtenis je wereld op zijn kop zetten. Het verlies van haar zeventienjarige zoon Tom was er zo een voor Mai Valenberghs (65). Een kwarteeuw later vertrok ze op precies op de dag van zijn verjaardag op bedevaart naar Santiago de Compostella. “Mama is beginnen wandelen nadat Tom, mijn oudste broer, uit het leven stapte”, zegt dochter Sanne Maes (32). Het is een bedevaartstocht met de nodige hindernissen, want net voorbij Dinant liep het bijna mis voor Mai.

7 mei