Diest vraagt input bewoners en bezoekers voor locaties extra vuilnisbakken.

DiestDe Stad Diest doet een opvallende oproep aan inwoners en bezoekers. Zij kunnen voortaan via de website doorgeven waar ze graag een extra vuilnisbak zouden willen in het centrum of in de dorpskernen. Zo blijft Diest investeren in een propere en goed onderhouden stad.

Sinds 2020 registreert de dienst Openbaar domein bij elke ophaalronde in welke mate de vuilnisbakken gevuld zijn, of er sluikstort aanwezig is en of de vuilnisbak hersteld moet worden. Ze scannen de QR-code van de ‘slimme’ vuilnisbak en geven aan in de app of de vuilnisbak vol, halfvol of voor een kwart vol is. Ook eventuele beschadiging of sluikstort wordt op die manier geregistreerd.

De registratie zorgt ervoor dat de stad, waar nodig, ophaalrondes kan bijsturen en een goed zicht heeft op waar er extra vuilnisbakken nodig zijn. “Zo werden er sinds 2020 al 44 vuilnisbakken bijgeplaatst en konden we als stad sneller reageren op sluikstort”, vertelt schepen van Milieu en Duurzaamheid Rick Brans (Open Diest). “Maar we gaan nu nog een stapje verder.” De stad vraagt daarvoor inspraak van bewoners. In het voorjaar van 2023 plant Diest bovendien een testcase waarbij enkele vuilnisbakken met sensors nog ‘slimmer’ worden gemaakt. De stad krijgt dan automatisch een melding wanneer de vuilnisbak vol zit.

50 extra vuilnisbakken met inspraak van bewoners

“We hebben 50 extra vuilnisbakken aangekocht, die we graag willen verspreiden over het centrum en de dorpskernen”, gaat schepen Brans verder. “Onze slimme vuilnisbakken geven nu al overzichtelijk weer waar het nodig is om het aantal vuilnisbakken uit te breiden. Maar we willen ook graag van inwoners en bezoekers weten waar zij nog graag een extra vuilnisbak willen. De nieuwe vuilnisbakken zijn bovendien uitgerust met aparte asbakken.”

Inwoners kunnen vanaf vandaag via www.diest.be/extra-vuilnisbakken potentiële locaties indienen. Daarvoor moeten ze enkel het adres meegeven, een omschrijving van de locatie, de reden dat er een extra vuilnisbak nodig is en eventueel kan zelfs een foto worden toegevoegd. Alle aanvragen worden beoordeeld door de Milieudienst en de dienst Openbaar domein. Bij de selectie van de locaties zal er rekening worden gehouden met verschillende factoren: de aanwezigheid van andere vuilnisbakken in de buurt, het aantal keer dat een locatie wordt aangevraagd én uiteraard het advies van onze eigen ophaaldiensten.

