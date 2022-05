Diest viert diversiteit op Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie

DiestDinsdag 17 mei is het Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. Geen betere plaats om die dag de diversiteit in Diest in de kijker te zetten dan op de regenboogbrug aan het station. Daar krijgen mensen die toekomen in onze stad sinds vorig jaar de duidelijke boodschap dat iedereen welkom is.

“Die boodschap vertalen we ook graag naar de praktijk, want elk geval van discriminatie is er een te veel. Dat engagement willen we herhalen op 17 mei samen met de Diestse Sasha Clijnen, kandidaat Mr. Gay Belgium. Holebi’s en transpersonen worden vaak onder druk gezet om niet af te wijken van het grijze midden. In de stad Diest houden wij van kleur en diversiteit. Symbolisch hebben we daarvoor onze kleurrijke regenboogbrug”, vertelt schepen van Diversiteit Monique De Dobbeleer (DDS).

Educatief lespakket

De stad stelt die dag bovendien een nieuw educatief lespakket voor, ontwikkeld in samenwerking met de campagne PAARS (Wel Jong). De bedoeling is om thema’s rond LGBTQ+ bespreekbaar te maken op basisscholen, secundaire scholen en in het jeugdwerk. Aan de hand van het educatieve materiaal kunnen scholen of jeugdwerking het thema laagdrempelig en in spelvorm aan bod laten komen. Alle middelbare scholen in de stad hebben al aangegeven graag met het lespakket aan de slag te gaan.

Volledig scherm Elke dag jezelf kunnen zijn, dat viert de stad vandaag tijdens de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie samen met de Diestse Sasha Clijnen, kandidaat Mr. Gay Belgium. © rv

Aanspreekpunt politie

Politiezone Demerdal-DSZ stelt eerder die haar nieuwe aanspreekpunt LGBTQ+ voor. De bedoeling van het nieuwe politie-aanspreekpunt is om de drempel voor aangifte bij discriminatie of haatmisdrijven zo laag mogelijk te maken. In de politiezone Demerdal-DSZ zal inspecteur Mario Luyten de rol van aanspreekpunt op zich nemen. Hij zal ook aanwezig zijn op het persmoment aan de regenboogbrug en beschikbaar zijn voor vragen.

“Een goed netwerk en veel contact met burgers moeten ervoor zorgen dat het aanspreekpunt LGBTQ+ bij de politie dicht bij alle Diestenaars staat”, zegt diensthoofd Diversiteit Jose Gonzalez. “Op deze manier bouwen wij in Diest aan een meer actieve relatie met burgers en nodigen wij ze ook uit voor een intense dialoog.”