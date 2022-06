Diest reikt Toegankelijkheidsprijs uit aan drempelverlagende projecten

Leuven RESTOTIP Dal Pesce Innamorato: hier kan je verliefd worden op de zee

Vrij vertaald vanuit het wondermooie Italiaans wordt het iets in de trend van ‘In de verliefde vis’ en daar is geen woord van gelogen. Bij chef Domenico Maselli kan je genieten van vis en zeevruchten maar ook van een eenvoudige pizza want ‘Nico’ werd in 2016 uitgeroepen tot ‘pizzaiolo’ van het jaar. Kort samengevat: eenvoud siert, én is vooral lekker.

