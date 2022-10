Diest pakt uit met ‘De Smaakhal’, een nieuwe hotspot voor foodies, families en levensgenieters: Kom op de eerste editie proevertjes halen van NJAM-chef Jeroen De Pauw

DiestGoed nieuws voor fijnproevers! De Smaakhal komt naar Diest. Dit is een nieuwe maandelijkse foodmarkt in de historische Lakenhalle. Op zondag 20 november worden bezoekers er getrakteerd op een heerlijk Hagelands dessertje uit de handen van NJAM-chef Jeroen De Pauw.

De Foodhallen in Amsterdam of de Borough Market in Londen ken je misschien al, maar ook in Diest vind je vanaf november elke maand een foodmarkt: De Smaakhal. De eerste editie gaat door op zondag 20 november.

In de overdekte historische Lakenhalle ontmoet je meer dan vijftien verkopers met vlees, groenten, fruit, brood, zoet, bier, wijn, kazen en kruiden, allemaal uit Diest en de regio. “Je koopt er rechtsreeks bij de producent: eerlijke producten aan een eerlijke prijs. De Smaakhal zet meteen ook de geschiedenis van de locatie in de verf”, vertelt schepen van Toerisme Geert Cluckers (DDS). “Anno 2022 wordt de Lakenhalle opnieuw een marktplaats waar mensen kunnen samenkomen.”

Proevertjes

“Elke editie kadert in een nieuw thema”, gaat schepen van Lokale economie Maurits Vande Reyde (Open Diest) verder. “Telkens laten andere verkopers je kennismaken met de lokale producten van het seizoen.” In de eerste editie zorgt Distelmans voor verse wintergroenten. De lekkerste stoofpotjes maak je met het biertje Lazaar van Bastion. Tip tegen de winterdip: gemberthee van Andresito’s. Een handgerolde garnaalkroket meenemen? Dat kan ook.

“Dat Diest – en bij uitbreiding het Hageland – krioelt van lekkere producten gaan we gewoon bewijzen: elke editie bieden we gratis heerlijke proevertjes aan. Tijdens deze eerste editie trakteren we met een echt Hagelands dessertje, ter plaatste gemaakt door NJAM-chef Jeroen de Pauw. Kom tussen 15 en 17 uur dag zeggen tegen de chef en scoor meteen een van de 200 proevertjes.”

Chocolade Begijntjes

Nog meer zin in zoet? Visit Diest werkte samen met chocoladeatelier Twerk aan een nieuw chocolade Begijntje. Dit bedrijf heeft de ambitie om meer personen met autisme op een waardevolle manier aan ‘t werk zetten én ze gebruiken fairtrade chocolade uit het Zuiden. Te proeven in De Smaakhal, vanaf dan te koop in de streekwinkel van Visit Diest.

“Snuister langs de standen, proef van lokaal lekkers, ontmoet vrienden of familie aan de bar en dompel je onder in onze Straffe Streek.” De Smaakhal is een organisatie van Visit Diest en Shoppen in Diest, met ondersteuning van Jeugd in Diest, CC Diest, ak’Cent, Korte Keten en Straffe Streek.

Praktisch

Locatie? Lakenhalle, Diest

Prijs? Gratis toegang

Wanneer? Telkens van 11 tot 18 uur

Zondag 20 november: eerste editie

Zondag 18 december: Wintersmaakhal

Zondag 19 februari 2023: Zoete Zonde

Zondag 19 maart 2023: Lady’s Day

Zondag 23 april 2023: Grellig grillen

Zondag 21 mei 2023: Lente op je bord

Meer info vind je op www.visitdiest.be

