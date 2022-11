Diest legt toekomst van trage wegen vast in actieplan: “Sommige trage wegen zullen ook geschrapt worden”.

Actieplan

“Trage wegen zijn er in alle maten en kleuren op ons grondgebied: breed en smal, in bossen, in de binnenstad of in onze dorpen. Het is belangrijk om ze in ere te herstellen”, zegt schepen van Trage wegen Monique De Dobbeleer (DDS). “Alle trage wegen zullen in de loop van 2022 en 2023 het ‘unieke’ straatnaambordje krijgen. Zo is het netwerk op ons grondgebied goed herkenbaar en kunnen veel mensen van de wegen genieten.”