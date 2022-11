Diest kort procedure adreswijziging in met vernieuwd e-loket

Stad Diest heeft het administratieve proces bij een verhuis zoveel mogelijk geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Een inwoner kan zijn verhuis nu volledig online ingeven via het vernieuwde e-loket. De input stroomt dan automatisch door naar de dienst Burgerzaken. Van daaruit vertrekt – ook automatisch – een digitale opdracht tot woonstcontrole naar de wijkpolitie. Als de woonstcontrole is uitgevoerd, keert de info vanzelf weer terug naar de stadsdiensten. De stad verkort het administratieve proces van een verhuis zo van drie weken naar slechts één week.

1250 aanvragen

“Nieuwe inwoners zijn heel welkom in Diest. Door digitaal en automatisch te werken, maken we de procedure voor hen zo eenvoudig mogelijk”, legt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest) uit. “Bovendien hoeft de wijkagent bij woonstcontrole nu geen berg papier mee te sleuren, maar volstaat een tablet of smartphone.”

Eén bezoek

De stad hoopt met de vernieuwde procedure meer mensen te overtuigen hun aangifte van verhuis online te doen. Dat levert voor burgers zelf ook voordelen op. Ze moeten dan slechts één keer een afspraak maken op het stadhuis in plaats van twee keer. Voordien kon de aangifte ook via een webformulier, maar in het vernieuwde e-loket worden gegevens van de burger automatisch aangevuld na aanmelding via Itsme of eID én wordt de inwoner automatisch via mail op de hoogte gehouden van de status van het dossier.