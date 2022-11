Diest inspireert en informeert digitaal met nieuwe websites voor inwoners én bezoekers

Visit Diest lanceert een gloednieuwe website die potentiële bezoekers én inwoners nog meer inspireert om op ontdekking te gaan in Diest. De nieuwe website visitdiest.be is een bron van inspiratie en betrouwbare informatie. Je vindt er vanaf nu ook gratis downloads: stadskaarten, apps, thematische wandelroutes, magazines, …

Quote Visitdiest.be is er voor durvers, genieters, proevers, ontdekkers en doeners Geert Cluckers, schepen van toerisme

“Toeristen in Vlaanderen hebben vooral interesse in erfgoed, kunst, landschappen, gastronomie en bier: die verhalen schuiven we meteen naar voor wanneer je de website bezoekt met een bijpassend aanbod. Visitdiest.be is er voor durvers, genieters, proevers, ontdekkers en doeners. Zij ontdekken op de nieuwe website heel wat verhalen en info die hen zal aanspreken. We bewandelen nieuwe wegen om te beleven en daar hoort naast nieuwe folders een nieuwe website bij zodat je je bezoek aan onze mooie stad nog beter kan plannen,” vertelt schepen van Toerisme, Geert Cluckers (DDS) trots.

Ook voor wie in groep de stad wil bezoeken is er een volledig nieuw en uitgebreid onderdeel met info over rondleidingen, musea, restaurants, teambuildings en overnachtingen. In lijn met de internationale ambitie zal bepaalde info anderstalig worden uitgewerkt. Dit volgt in de loop van 2023 en zal in het keuzemenu een optie worden.

Volledig scherm Vernieuwde website © Stad Diest

Stad Diest informeert

Op diest.be houdt de stad je voortaan nog meer op de hoogte van belangrijke informatie. Op de startpagina krijg je meteen een handig overzicht van het stadsnieuws. De nieuwe ‘menu-knop’ moet het de gebruiker makkelijker maken om snel de juiste informatie op de juiste plek te vinden.

“Inwoners en bezoekers informeren is en blijft een van de hoofddoelstellingen van het bestuur. Inwoners daarbij maximaal geleiden naar onder andere een e-loket, wegenwerken aankondigen, activiteiten meedelen en een bewonerskaart aanvragen. Alles moet zo uitnodigend, duidelijk en makkelijk mogelijk zijn, ook mobiel,” benadrukt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).

Hoewel het jasje dus nieuw is, kunnen Diestenaars nog steeds terecht bij alle vertrouwde rubrieken. Nieuw is nog de integratie van Mijn Burgerprofiel. Via die toepassing zijn je officiële gegevens en overheidsadministratie beschikbaar wanneer je ze nodig hebt.

Voorleesknop

Om toegankelijk te zijn voor slechtzienden implementeert Diest technologie die alle teksten van de website kan voorlezen met levensechte stemmen. Ben je slechtziend of verloopt lezen iets moeilijker? Via de voorleesknop is de meeste info op de nieuwe websites ook in audiovorm te beluisteren.

“Foutje gezien? Laat het ons weten!” Bij vernieuwingen kan er al eens een foutje sluipen in een pagina, dus als er iets is wat niet werkt, of als je iets niet kunt vinden, laat het dan weten via communicatie@diest.be of visit@diest.be.

