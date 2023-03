Diest geeft inwoners subsidie voor Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Zijn er vier nieuwe windturbi­nes op komst op grens van Aarschot en Tielt-Win­ge? “Inwoners die dat willen, kunnen zelfs mee investeren”

ENGIE Electrabel organiseert dinsdag 21 maart tussen 17 en 21 uur een infovergadering in Den Akker, Diestsesteenweg 326 in Aarschot over de bouw van vier windturbines in de grenszone tussen Aarschot en Tielt-Winge. Daarmee start er een nieuw hoofdstuk in een minstens tien jaar oude saga omtrent de komst van windmolens in die zone.