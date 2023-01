Diest gaat op zoek naar ‘regisseur’ voor tijdelijke invulling courtines citadel.

varendonk CD&V ijvert bij Vlaamse Milieumaat­schap­pij voor oplossing voor waterover­last in Varendonk

In Varendonk (Laakdal) is zo’n 7,5 hectare aan weilanden onder water gelopen door de recente hevige regenval. Meerderheidspartij CD&V ijvert er daarom bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voor om extra inspanningen te leveren aan de monding van de Grote Laak in de Grote Nete.

18 januari