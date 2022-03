Diest coördineert lokale noodhulp Oekraïne en organiseert twee infomomenten

De oorlog in Oekraïne beroert ook de Diestse inwoners. Veel Diestenaars gaven aan op de een of andere manier te willen helpen. Op vraag van de Vlaamse overheid bracht de stad de mogelijke opvangplaatsen op het grondgebied in kaart, zowel het eigen stadsaanbod als dat van particulieren. Tientallen inwoners boden particuliere opvangplaatsen aan, waar ongeveer 120 vluchtelingen terechtkunnen.

“Heel veel mensen willen in actie komen voor vluchtelingen uit Oekraïne”, zegt schepen van Welzijn Monique De Dobbeleer (DDS). “Hartverwarmend. De Diestenaars zetten hun huizen open om mensen op te vangen. Anderen staan paraat om op een andere manier hun steentje bij te dragen. Vanuit de stad willen we deze initiatieven maximaal ondersteunen. Daarnaast stellen we zelf ook woningen ter beschikking. DiestZorgt staat klaar.”

Andere hulp

Omdat verschillende bewoners lieten weten geen opvangplaats in de aanbieding te hebben, maar wel op een andere manier te willen helpen, maakt de stad het via haar website ook mogelijk om andere hulpinitiatieven aan te geven. Het gaat bijvoorbeeld om personen die zich willen aanbieden als tolk of om inwoners die vluchtelingen wegwijs willen maken in Diest. De stad kan de bewoners op die manier gemakkelijker informeren.

Infomomenten

Met het oog op informeren, organiseert stad Diest onder de noemer #DiestZorgt twee infomomenten voor inwoners die graag willen helpen. Eén moment is specifiek bedoeld voor bewoners die een opvangplaats aanbieden. Een ander moment richt zich op andere hulpinitiatieven.

Met de infomomenten wil de stad niet enkel bewoners informeren, maar geëngageerde burgers meteen ook de kans geven om elkaar te ontmoeten, te overleggen en samen te werken.

Praktisch

Het infomoment over noodopvang vindt plaats op donderdag 17 maart om 20 uur in de Sint-Joriszaal van het stadhuis: Grote Markt 1, Diest.

Het infomoment over andere hulpinitiatieven vindt plaats op maandag 21 maart om 20 uur , ook in de Sint-Joriszaal van het stadhuis.