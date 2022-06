Diest brengt hulde aan culturele ‘ambassadeurs’: “We hebben dit jaar de uitstel goedgemaakt met een dubbele uitreiking”

Op maandag 13 juni 2022 werd in Diest voor het eerst sinds 2019 de cultuurtrofee en cultuurpenning uitgereikt. “De cultuurraad reikt traditioneel begin december haar prijzen uit”, vertelt Pieter Claes, voorzitter van de cultuurraad. “Na het noodgedwongen uitstel in 2020 en 2021 hebben we dat dit jaar goedgemaakt met een dubbele uitreiking. We zijn zeer blij dat we nu eindelijk hulde kunnen brengen aan onze laureaten, maar ook aan alle verenigingen en vrijwilligers die zo onontbeerlijk zijn voor het sociale weefsel van de stad.”

“De Diestse socio-culturele verenigingen hebben de smaak duidelijk weer te pakken en brengen terug leven in de stad”, voegt schepen van Cultuur Geert Cluckers (DDS) daaraan toe. “Traditioneel willen we enkele personen die zich verdienstelijk hebben getoond extra in de bloemetjes zetten. Zij zijn de ware ambassadeurs van ons culturele leven. Het stadsbestuur wil na deze moeilijke periode extra dank zeggen aan al deze mensen om cultuur weer dichter bij iedereen te brengen.”

Cultuurtrofee

Guy Swinnen ontving de cultuurtrofee van het jaar 2020. Als frontzanger en gitarist van The Scabs lag de wereld al meermaals aan zijn voeten, maar toch bleef hij hondstrouw aan zijn geboortegrond. Hij begon zijn carrière in 1978 met The Scabs, en groeide daarmee al snel uit tot een van de bekendste rockgroepen van ons land. Ook met zijn eigen band, de Guy Swinnen Band, en samenwerkingen met verscheidene artiesten is deze muzikale duizendpoot een uitermate iconische Diestenaar.

Volledig scherm Jeffrey Sprockeels (winnaar cultuurtrofee 2021), Marie Louise Batardy (winnaar cultuurpenning) en Guy Swinnen (winnaar cultuurtrofee 2020). © Daniel Corthout

De cultuurtrofee van het jaar 2021 werd uitgereikt aan voormalig OCMW-secretaris Jeffrey Sprockeels. “Met veel toewijding en grote inzet is hij sinds zijn pensionering als vrijwilliger actief in het cultureel en maatschappelijk gebeuren van Diest. Jeffrey is bestuurslid van diverse verenigingen die bijdragen tot het behoud van traditie, folklore en geschiedenis van Diest, en tot ondersteuning van kunst en cultuur. Hij doet dat door middel van lezingen, uitstappen, tornooien, gildedanslessen en gidsbeurten. Zijn voorzitterschappen bij de Sint-Sebastiaansgilde, Diestse Intergilde, het Ethisch Comité AZ Diest en bijdragen bij theatergroepen en maatschappelijk relevante initiatieven maken van cultuurminnende Jeffrey een welverdiende winnaar van de cultuurtrofee.”

Cultuurpenning

De cultuurpenning ging naar Marie Louise Batardy. Zij begon in 1973 haar schilderscarrière en won al enkele gerenommeerde prijzen voor haar werken. “Je kan haar werken het best omschrijven als kleine en soms grote kleurrijke anekdotische schilderijen vol herkenbare taferelen.” Het Belgisch koningshuis is eigenaar van een van haar werken. Batardy mocht zowel in binnen-als buitenland tentoonstellen, tot Parijs en Tel Aviv.

Eerbetoon

De cultuurraad bracht ook een eerbetoon aan Fons Elst, die eerder dit jaar overleed. Fons was sinds dag één een trouwe aanwezige, die een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op het Diestse socio-culturele leven. “Hij beheerste de kunst om anderen tot actie aan te zetten, door telkens zelf als eerst de handen uit de mouwen te steken.” Fons was gewaardeerd leraar bij de Zusters der Voorzienigheid, voorzitter van Davidsfonds Diest en voorzitter van het Begijnhofcomité. Hij verleende zijn medewerking aan zowat ieder cultureel initiatief. Voor die inzet reikte de cultuurraad in 2013 de cultuurtrofee aan hem uit. In 2014 ontving hij tevens de medaille van verdienste van de Vlaamse Gemeenschap in naam van de minister van Cultuur.

