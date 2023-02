Derde amateurklasser KFC Diest strikt ‘Kanu’ (ex-Anderlecht)

Tongeren/Tessenderlo Man die metaalde­tec­to­rist Ken (31) doodschoot, is vrijgela­ten: “Of hij ooit nog zal jagen? Dat wil hij niet meer”

De jager uit Rijkevorsel die op een decemberavond metaaldetectorist Ken Moons doodschoot in Tongeren, is maandag vrijgelaten. Dat besliste de kamer van inbeschuldigingstelling in Antwerpen. “We zijn opgelucht, al kon hij wat ons betreft al eerder zijn vrijgelaten", zegt advocaat Philip Daeninck.

30 januari