Den Amer stelt foyer vanaf 7 februari ook open wanneer er geen evenementen zijn

Zoek je een plaats om te werken, een babbeltje te slaan, rustig een boek te lezen of gewoon even een koffie te drinken? Dan ben je vanaf 7 februari welkom in de foyer van Den Amer.

“Den Amer moet een plaats zijn waar elke Diestenaar al eens over de vloer komt”, zegt schepen van Cultuur Geert Cluckers (DDS). “Den Amer is immers veel meer dan een cultuurcentrum: het wil een gezellige ontmoetingsplaats zijn waar waarde en vrije tijd centraal staan voor elke bezoeker.”

Door ook open te zijn wanneer er geen evenementen plaatsvinden, legt het CC nog meer de verbinding met de Diestenaar. “Die kan op een laagdrempelige manier kennismaken met het cultuurcentrum en er proeven van de werking. In de toekomst wil het CC die verbinding nog vergroten door gerichte acties, zoals kleine evenementen tijdens de lunch. De inkleding van de foyer kreeg vorig jaar een duurzame make-over, er speelt muziek, en bezoekers kunnen plaatsnemen in een van de zeteltjes of aan de lange gemeenschapstafel.”

Warm welkom

Wie overdag naar Den Amer komt, vindt in de foyer niet enkel een zitplaats, maar kan zichzelf in de koffiekast bedienen met fair trade koffie, thee en water. “Een eerste drankje schenken we als warm welkom”, zegt Dave Van Den Broeck, directeur van het CC. “Wie daarna een refill wil, vragen we een bedrag naar keuze in onze spaarpot te stoppen.”

Praktisch

De foyer van Den Amer (Nijverheidslaan 24) zal van dinsdag tot en met vrijdag open zijn tussen 8.30 en 16 uur.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.