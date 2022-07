De stoel komt naar Diest.

Diest Eerste coworking space in Diest: “We willen een ‘KOOSIE’ werkplaats creëren voor iedereen”

Wie zijn bureau op kantoor of thuis even wil inruilen voor een andere werkomgeving kan voortaan terecht bij KOOS. Drie Diestse ondernemers bouwden een bestaand kantoorgebouw in hartje Diest om tot een gezellige coworking space voor ondernemers en thuiswerkers. Daarmee is KOOS ook meteen de eerste coworking space in Diest.

