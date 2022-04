De kaai in Diest krijgt kunstwerk Johan Tahon

Met het beeldhouwwerk ‘Dieu Fleuve’ laat Tahon onze gezamenlijke geschiedenis navertellen door een lokale Demergod, op een mysterieuze en eigentijdse manier. “Het beeld werd ontworpen in 2010,” legt schepen van Cultuur Geert Cluckers (DDS) uit, “maar werd dit jaar in brons gegoten en krijgt nu een permanente plaats in Diest.” Het werk is maar liefst 290 cm lang, 110 cm breed en 95 cm hoog.

Johan Tahon

Tahon werd in 1995 ontdekt door Jan Hoet, de toenmalige directeur van het S.M.A.K. Die nodigde hem uit zijn werken tentoon te stellen in zijn museum. Sinds die doorbraak heeft Tahon veel succes. Vandaag worden zijn werken wereldwijd tentoongesteld in vermaarde musea en toonaangevende privécollecties. In mei 2021 mocht Tahon zijn sculptuur ‘Métanoia’ nog persoonlijk overhandigen aan paus Franciscus. Vandaag heeft het werk in Rome een vaste plaats naast Vaticaanse grootmeesters.

Boomlange mensenfiguren

De kunstanaar staat bekend om zijn boomlange mensenfiguren. Soms hebben ze één hoofd, soms ook twee. Zijn signatuurmateriaal is gips, maar hij gebruikt recent ook vaker brons, polyester en keramiek.

“Mijn sculpturen denken na over de wereld, maar ook over hun eigen wezen”, beschrijft Tahon. “Ze staan in verbinding met de werkelijkheid, maar wisselen ook met zichzelf van gedachten. Die tweespalt, soms uitgedrukt in een dubbelhoofdige vorm, is kenmerkend voor mijn sculpturen. Die gespletenheid vind ik terug bij mezelf.”

Met ‘Dieu Fleuve’ volgt Diest in het voetspoor van enkele andere steden. In Oudenaarde is Tahons beeld ‘Universus’ te zien op het marktplein. Aan de VUB kan zijn openluchtsculptuur ‘Eros-Eroos’ bewonderd worden. In de Duitse stad Hannover, waar Hitler in 1938 de synagoge liet afbranden, staat nu ‘Twins-Zwillinge’, een van Tahons belangrijkste sculpturen tot nog toe.

Startschot kunstenparcours

De onthulling van ‘Dieu Fleuve’ geeft eveneens het startschot van het Not That Kind Of Doctor-kunstenparcours, kortweg pARTkoer. Dat totaalpakket van kunsttentoonstellingen en muzikale optredens loopt een maand lang door de stad. Meer info vind je op www.diest.be/partkoer.