De Jeugdraad is dood, lang leve De Verjoengers!

Diest Horecazaak en massagesa­lon van Alexandra en Kris krijgt nergens brandverze­ke­ring, tenzij ze duizenden euro’s meer betalen: “Wij willen een brandverze­ke­ring zoals elke normale mens”

Een brandverzekering afsluiten in de erotische sector anno 2022, hoe moeilijk kan het zijn? Moeilijk! Zo getuigen Alexandra Moreels - onlangs te zien in de Eén-reeks ‘Het oudste beroep’ - en haar man, Kris Reekmans. Het koppel baat al enkele jaren een erotisch massagesalon uit in Diest. Recent namen ze een zaak over in Bekkevoort. Die willen ze omtoveren tot een horecazaak, massagesalon en wellnessfaciliteiten. Maar er is één probleem: ze krijgen nergens een brandverzekering.

25 september