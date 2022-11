Dana Winner komt op 22 december met kerstconcert naar Diest

Of het nu in het theater is of in een grote concertzaal, overal weet Dana het publiek te raken met haar stem. De zangeres heeft een indrukwekkende carrière waarin de successen elkaar opvolgen. ‘De Oude Man En De Zee’, ‘Woordenloos’, ‘Westenwind’ en ‘Zeven Regenbogen’ belanden allemaal bovenaan de hitparade. In haar carrière bracht Dana Winner meer dan 250 liedjes uit. Dat leidde intussen al tot ruim 3,5 miljoen verkochte cd's wereldwijd.