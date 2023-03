Daar zijn de ooievaars weer in Webbekoms Broek: “Misschien wordt het wel eens tijd dat we hen een naam geven.”

Academie geeft mezenkast­jes artistiek vorm

Afgelopen zondag ging in het cultuurcentrum van Leopoldsburg de expositie van de academie voor beeldende kunsten van start. 235 leerlingen tussen zes en achttien jaar zijn al sinds september bezig met het uitwerken van hun kunstwerkjes. En dat trekt niet alleen trotse ouders en grootouders, maar hopelijk ook koolmeesjes. In samenwerking met de milieuraad werden namelijk ook heel wat vogelhuisjes in een artistiek jasje gestoken.